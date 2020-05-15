Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.05.2020 15:41
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с 18 мая

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Тольяттинский автогигант с 18 мая текущего года возобновит производство автомобилей. Завод был вынужден уйти в простой 29 апреля. В компании обещают соблюдать все дополнительные санитарные нормы и обеспечить безопасность работы сотрудников.

Как сообщает официальный профсоюз предприятия, АвтоВАЗ возобновляет свою дейстельность. В адрес профсоюзного комитета уже поступил приказ о работе с 18 по 31 мая 2020 года.

Фото: Борис Захаров
Chevrolet Niva официально сменила фамилию на Lada

Отмечается, что в соответствии с приказом, а также в связи с продлением ограничительных мер в регионе до конца мая графики сменности сохраняются такие же, какие были в период с 13 по 30 апреля.

Конвейер ПАП B0, на котором выпускают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero, будет работать с 6.00 мск, линия сборки Lada Granta и Datsun с 8.00 мск, линия сборки Lada 4х4 c 10.00 мск. Смещение по времени начало рабочих смен сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента России, АвтоВАЗ 12 апреля возобновил работу. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство из-за майских праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня автозавод перейдет на сокращённую, четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозируемым снижением спроса на новые легковые автомобили.

К слову, с 19 июня на четырёхдневку перейдёт и Горьковский автозавод. Такое решение принято из-за падения спроса в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Renault определился с датой премьеры нового Kaptur для России
#Lada