АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с 18 мая

Тольяттинский автогигант с 18 мая текущего года возобновит производство автомобилей. Завод был вынужден уйти в простой 29 апреля. В компании обещают соблюдать все дополнительные санитарные нормы и обеспечить безопасность работы сотрудников.

Как сообщает официальный профсоюз предприятия, АвтоВАЗ возобновляет свою дейстельность. В адрес профсоюзного комитета уже поступил приказ о работе с 18 по 31 мая 2020 года.

Отмечается, что в соответствии с приказом, а также в связи с продлением ограничительных мер в регионе до конца мая графики сменности сохраняются такие же, какие были в период с 13 по 30 апреля.

Конвейер ПАП B0, на котором выпускают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero, будет работать с 6.00 мск, линия сборки Lada Granta и Datsun с 8.00 мск, линия сборки Lada 4х4 c 10.00 мск. Смещение по времени начало рабочих смен сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента России, АвтоВАЗ 12 апреля возобновил работу. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство из-за майских праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня автозавод перейдет на сокращённую, четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозируемым снижением спроса на новые легковые автомобили.

К слову, с 19 июня на четырёхдневку перейдёт и Горьковский автозавод. Такое решение принято из-за падения спроса в сегменте легких коммерческих автомобилей.