ГАЗ на полгода перейдет на четырехдневный режим работы

Нижегородский автопроизводитель с 19 июня перейдет на сокращенный, четырехдневный режим работы. Мера растянется на полгода в связи с падением спроса в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). С 22 июня по 5 июля завод и вовсе приостановит производство из-за падения объема заказа.

"В июне ГАЗ переходит на 4-дневный режим работы. Сокращенный график вводится на полгода - с 19 июня по 18 декабря. Также в качестве вынужденной меры из-за падения объема заказа с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, в этот период сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводился в конце июля - начале августа. ГАЗ также не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, дедлайн по которым истекает 22 июля", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Отметим, по итогам четырех месяцев 2020 года российская марка реализовала 13264 автомобилей (-11,9%). Бестселлером на рынке LCV традиционно является "ГАЗель" Next, чей результат составил 7228 экземпляров (-13%).

Напомним, ГАЗ приостанавливал выпуск автомобилей с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство завода. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля, но уже с 20 апреля автозавод перешёл на четырехдневку из-за падения спроса на коммерческий транспорт. Горьковский автозавод также не работал во время майских каникул с 1 по 11 мая, производство было возобновлено 12 мая.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России стартовали продажи нового низкопольного городского автобуса "ГАЗель" City. Помимо этого, в конце лета 2020 года ГАЗ планирует выпустить среднетоннажный грузовик "Валдай" Next.