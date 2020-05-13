В России начались продажи новой "ГАЗели"

Российская марка ГАЗ с мая запустила продажи первой модели перспективного семейства "ГАЗели NN" - City. Завод уже отправляет в дилерскую сеть партии товарных автобусов нового поколения. В Сети появились соответствующие снимки.

По данный "Российской газеты", продажи новинки официально стартовали, дилеры уже принимают заказы. Но нижегородский автопроизводитель не объявил о начале реализации модели.

На первых порах низкопольный городской каркасный автобус "ГАЗель" City предлагается в одной комплектации "Стандарт" и только в белом цвете. В "базовое" исполнение 22-местного автобуса, стоимостью 2 596 000 рублей, входит следующее: диодные фары, электронный указатель маршрута, пневмоподвеска, аппарель для инвалидной коляски, кондиционер и многое другое.

"ГАЗель" City получила оригинальные панели и переднюю часть кузова от будущей "ГАЗели" NN. Главные элементы нового оперения - более рельефный капот, иная форма крыльев, другая решетка радиатора с хромированным молдингом, линзованная крупная головная оптика, раздутый бампер с противотуманными фонарями.

Особенностью "каркасника" является низкий уровень пола. В конструкции автобуса имеются лонжероны оригинального профиля, с занижением в средней части, а также пневмоэлементы в задней подвеске - они дополняют листовые рессоры и значительно повышают плавность хода автобуса.

"ГАЗель" City планируется выпускать в двух версиях компоновки салона - на 22 и 19 мест. В первом варианте установлено 17 сидений + водительское, во втором - 14 сидений + площадка для инвалида-колясочника + водительское место. К слову, доступ в салон открывает широкий проем с двумя сдвижными створками. Внутри предусмотрены потолочные поручни, стоячие места, накопительная площадка и откидная аппарель для людей с детской коляской и маломобильных пассажиров.

Длина, ширина и высота заднеприводной "ГАЗели" составляет 6620, 2200 и 2720 мм соответственно, колесная база равна 3950 мм. Автобус оснащается исключительно китайским турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, "ГАЗель" City дебютировала на выставке Comtrans-2019. В марте "Российская газета" публиковала первые реальные фотографии нового автобуса.

Что касается "ГАЗели" NN, то её производство планируется наладить в конце 2020 года или в начале 2021 года. На платформе новой "ГАЗели" в будущем будет разработана более широкая, нежели на платформе "ГАЗели" Next, модельная линейка легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники.

Отметим, в прошлом месяце стартовали продажи среднетоннажного грузовика "Садко Next" с двухрядной кабиной. Ранее сообщалось, что ГАЗ выпустит в конце лета 2020 года новый среднетоннажник "Валдай" Next.