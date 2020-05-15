Nissan готовится уйти из Испании

Компания Nissan рассматривает возможность закрытия своего завода в испанской Барселоне. От том, что такое решение рассматривается, агентству Reuters сообщили сразу два источника в японской компании.

Financial Times в свою очередь уточняет, что Nissan также ведет переговоры о переносе выпуска моделей Renault Kadjar и Captur с испанской площадки на завод в британский Сандерленд.

Между тем японская газета Nikkei утверждает, что помимо планирующегося закрытия площадки в Барселоне рассматривается возможность сокращения глобального производства на 20%, одновременно планируется компенсировать снижение объема производства соответствующим наращиванием выпуска моделей Nissan на заводах партнерской компании Renault. Как уточняет Nikkei, окончательное решение будет представлено в конце мая в рамках презентации новой глобальной стратегии Nissan.

Согласно источникам Financial Times, планирующееся сокращение объемов производства связано с вынужденной необходимостью избавиться от неприбыльных площадок. Утверждается, что эти планы ускорил кризис с распространением коронавируса.

Тем не менее представитель испанского предприятия Nissan заявил: "Компания не комментирует слухи о будущем завода". Он также напомнил, что представители профсоюза завода Nissan в Барселоне будут уведомлены о будущем предприятия до начала лета. По словам того же представителя, производство на барселонском заводе Nissan возобновилось 4 мая после вынужденной паузы в связи с пандемией коронавируса. Однако уже 6 мая производство было снова остановлено, на этот раз в связи с забастовкой персонала предприятия.

Напомним, что из-за усилившегося кризиса компания Nissan готовится также избавиться от бюджетного бренда Datsun, сократить расходы на маркетинг и НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Впрочем, как ранее писала "РГ", из России бренд Nissan уходить не планирует, в Индии Datsun также готовит к премьере обновленную модель redi-GO.