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06.05.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

А вас я попрошу остаться. Nissan опроверг информацию об уходе из Европы

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Nissan намерен сосредоточиться на трех основных рынках - США, Японии и Китае, а свое присутствие в Европе компания сократит.

В российском представительстве японской марки опровергли эту информацию.

"Nissan подтверждает свой фокус на укрепление продуктовой линейки в Европе и России. Это - часть стратегии компании по повышению конкурентоспособности бизнеса.

Фото: скриншот с youtube.com
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В России основу продуктовой линейки Nissan составляют кроссоверы и внедорожники, производимые в стране. Мы только недавно обновили наши бестселлеры X-Trail и Qashqai, которые производятся в Санкт-Петербурге", - рассказали "РГ" в пресс-службе бренда.

Кстати, ранее также сообщалось, что руководство корпорации Nissan Motor, которая на фоне распространения коронавируса испытывает финансовые проблемы, намерено сократить производственный план на 1 млн автомобилей. Тогда также агентство Reuters предрекало ликвидацию тысяч рабочих мест в дополнение к уже объявленным планам по сокращению рабочей силы на 10%.

А экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон вообще предсказал крах Nissan через пару лет.

В 2019 году питерский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тысячи автомобилей. Российские продажи компании в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тысяч машин.

#Nissan