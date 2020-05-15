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Определен самый популярный Android-смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
15.05.2020,  
16:21
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Strategy Analytics опубликовала новый рейтинг наиболее покупаемых во всем мире смартфонов, первое место в котором занял южнокорейский бюджетник Samsung Galaxy A51.

Эта модель была анонсирована в конце декабря 2019 года и быстро стала бестселлером - за первый квартал наступившего года было продано более шести миллионов экземпляров. В России цены на устройство стартуют от 16 тысяч рублей.

На втором месте, согласно данным Strategy Analytics, занимает китаец - Redmi 8, стоимость которого на российском рынке составляет около 8 тысяч рублей за базовую версию 3/32 Гб.

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Наконец, третье место досталось Samsung Galaxy S20+, представленному в марте флагманскому смартфону. В рейтинг также вошли Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy A20s, пишет Business Wire.

Однако самым продаваемым смартфоном из всех стал iPhone 11 - его продажи перевалили за 10 миллионов.

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