Оставшиеся матчи сезона в чемпионате России пройдут без зрителей

Чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги (РПЛ) будет доигран без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Чуть ранее исполком РФС принял решение возобновить сезон в высшем дивизионе, ровно как и позволить клубам продолжить борьбу в розыгрыше Кубка страны. В то же время сезоны в ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно.

Напомним: возобновится Премьер-лига должна 21 июня. По запланированному графику, сезон завершится 22 июля. Команды, финишировавшие в РПЛ на 15-м и 16-м местах, вылетят в ФНЛ. В обратном направлении проследуют волгоградский "Ротор" и "Химки".