Постановление губернатора Пензенской области от 15 мая 2020 года № 85 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Пензенской области"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 15.05.2020 № 58-00-05/1-4077-2020 и руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно";

1.1.2. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 17 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 года включительно";

1.1.3. в подпункте 3.8 слова "по 17 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 года включительно";

1.1.4. в подпункте 3.10 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно";

1.1.5. в подпункте 3.11 слова "по 17 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 года включительно";

1.1.6. в абзаце первом подпункта 3.12.3 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно";

1.1.7. в подпункте 3.12.5 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно";

1.1.8. в подпункте 3.13 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно".

1.2. В подпункте 10.5 пункта 10 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно".

1.3. Подпункт 10.6 пункта 10 дополнить словами "(с последующими изменениями)".

1.4. В пункте 21 слова "по 17.05.2020 включительно" заменить словами "по 31.05.2020 включительно".

2. Внести в подпункт 1.3 пункта 1 постановления Губернатора Пензенской области от 31.03.2020 № 46 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)" изменение, заменив слова "Пункт 17 постановления изложить в следующей редакции:" словами "Дополнить постановление пунктом 17 следующего содержания:".

3. Внести в подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления Губернатора Пензенской области от 30.04.2020 № 72 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)" изменение, заменив слова "слова "по 30.04.2020" словами "слова "по 03.04.2020".".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







