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15.05.2020 15:38
Рубрика: Власть

Попова призвала продолжить строительство медцентров для лечения COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возведение модульных госпиталей для лечения больных новой коронавирусной инфекцией следует продолжить, поскольку в регионах не хватает инфекционных стационаров.

В пятницу Попова приняла участие в совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном открытию медцентров минобороны по оказанию помощи больным с COVID-19. Силами ведомства менее чем за два месяца построено 16 модульных стационаров. По мнению главы Роспотребназора, они отвечают всех современным требованиям.

"Я бы хотела попросить, Владимир Владимирович, если можно, чтобы это не останавливалось, чтобы эта работа была продолжена", - сказала Анна Попова. "У нас большое количество городов больших и малых, которые испытывают острейшую потребность вот в таких модульных инфекционных стационарах", - добавила она.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По словам главы надзорного ведомства, "определенная работа" в этом направлении была проделана при подготовке к проведению Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. "Но сегодняшняя динамика, скорость построения, качество и безусловная востребованность, мне кажется, крайне важна для нашей страны, где есть отдаленные территории, до которых не доехать и не долететь", - добавила она.

Что касается ситуации с коронавирусом, то она, "видимо, стабилизируется в стране", считает Попова. "Но вместе с тем сегодня успокаиваться, ослаблять одномоментно все режимы нельзя. У нас впереди еще лето и дальше осень, грипп, поэтому безусловно то, что сегодня представлено будет востребовано для сохранения населения РФ", - заключила глава Роспотребнадзора.

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