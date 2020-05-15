Уровень воды в реке Лене около Якутска стал снижаться

Уровень воды в реке Лена вблизи Якутска начал снижаться, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

"Благодаря подрывам льда сейчас идет снижение уровня воды. В Кангалассах отметки уже ниже опасных явлений. В Якутске уровень воды упал на 40 сантиметров", - отметил первый зампред правительства.

Сейчас власти готовятся к прохождению ледохода на северных реках. В Среднеколымский район завезли восемь тонн взрывчатки для возможного использования при заторах.

Всего в Якутии подтоплено 96 домов, большинство из них в столице региона, где 13 мая объявлен режим ЧС. В республике создадут 231 пункт временного размещения на 23 тысячи мест.