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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В приморском нацпарке медведи пытались "разобрать" фотоловушку

Текст: Анна Бондаренко

Ученым национального парка "Земля леопарда" удалось получить редкие кадры с дальневосточным леопардом и амурским тигром благодаря любопытству других обитателей резервата - бурых медведей.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, в объектив одной из фотоловушек, установленных в лесу, попало семейство косолапых - мать и две детенышей. На видео хищники обследуют территорию, оставляют собственные метки с помощью "танца" - почесывания спины о дерево, а затем направляются к фотоловушке. Медвежата попытались ее погрызть, побить, но в итоге только сдвинули с места, изменив ракурс съемки.

Фото: iStock
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Фотоловушки устанавливают на определенной высоте и под определенным углом, и после медвежьей "атаки" в объектив пострадавшей аппаратуры перестали попадать мелкие живтные полностью, зато она смогла под нужным углом запечатлеть рисунок пятен леопарда, необходимый для идентификации особи. Ученые также получили видео с "улыбающимся" тигром, который при помощи гримасы-флемена изучал местные запахи. В кадр попала только его голова.

"Конечно, медведи изменили ракурс съемки ненамеренно, - говорит сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш. - Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями "покушений" медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер. В этот раз фотоловушка выстояла, материал был сохранен, хоть и с "медвежьими" новшествами".

Справка "РГ"

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что почти в полтора раза больше площади Москвы.

Камеры, которые срабатывают на движение или тепло, устанавливают с промежутками в три-пять километров на точках мониторинга с разных сторон звериной тропы. Животные не только любят делать "селфи", но и периодически "покушаются" на аппаратуру, выводя ее из строя. За этим были замечены любопытный медведь, тигрята, вытащившие флеш-карту, и даже дятел, продолбивший защитную пластину.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео

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