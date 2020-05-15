Жалобы кузбасских медиков проверят следователи

В Кемеровской области началась доследственная проверка по заявлению работников станции скорой помощи Анжеро-Судженска о нарушении их прав.

"РГ" писала, что медики записали и выложили в Сеть видеообращение к властям. Они заявили об отсутствии у них достаточного количества средств индивидуальной защиты и о том, что не получают положенных им доплат за работу с зараженными COVID-19.

- Обращение было выявлено в ходе мониторинга СМИ, и сейчас проводится доследственная проверка, - сообщила официальный представитель регионального СУ СК РФ Надежда Ананьева. - Выясняется, имел ли место данный факт. В ближайшее время для установления всех обстоятельств будут опрошены работники станции скорой помощи, изучена документация, регламентирующая порядок указанных выплат.

В свою очередь, глава кузбасского минздрава Михаил Малин, прибывший сегодня в город вместе со специальной комиссией, пояснил, что герои видеоролика не имеют права на стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов, поскольку непосредственно с зараженными COVID-19 они не работают.

Комментариев по поводу многократного использования анжерскими медиками одноразовых защитных костюмов и масок из-за их нехватки не последовало.