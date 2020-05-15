Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора не смягчать самоизоляцию

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением отменить смягчение ограничительных мер по коронавирусу, которое частично начало действовать в регионе.

Напомним, накануне губернатор подписал указ, разрешающий свердловчанам гулять и заниматься спортом на улице. С 19 мая планировалось возобновление работы торговых центров и уличных кафе - с соблюдением санитарных требований. Развлекательные площадки и мероприятия все еще находились бы под запретом. До сих пор нельзя собираться компаниями.

Однако сегодня местные СМИ опубликовали документ, согласно которому в Роспотребнадзоре такие меры посчитали преждевременными. Губернатору предложили отложить смягчение мер и продлить режим повышенной готовности, в том числе, самоизоляцию.

- Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются, - сказали "РГ" в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

По данным ведомства, за последние сутки в области выявлено 104 случая заболевания. Таким образом, общее количество случаев составляет 2466. Из них здоровы уже 626 человек. Скончалось пять человек. Коечный фонд составляет 5838 мест. В настоящее место больницы, работающие с COVID-19, загружены на 44,5 процента.

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