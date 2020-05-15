На Среднем Урале возобновят вакцинацию детей

Больницы Свердловской области снова начинают прививать детей. На процедуру нужно будет приходить строго по записи.

- Каждое учреждение должно обеспечить соблюдение всех необходимых мероприятий: разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объеме средств индивидуальной защиты, осмотр каждого пациента до вакцинации, режимы кварцевания и проветривания, обработки дезинфицирующими средствами всех используемых помещений, исключение ожидания пациентами приема. Каждый пациент приглашается к строго назначенному времени, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Прививочные кабинеты будут работать с 8 утра до 8 вечера. Позже, при благоприятных эпидемиологических условиях и готовности медучреждений, вакцинироваться можно будет также в мобильных медицинских комплексах, федльшерско-акушерских пунктах, кабинетах общей врачебной практики и детских образовательных организациях.

Вакцинацию детей на Среднем Урале приостановили в связи с угрозой распространения COVID-19. Родители переживали, что не могут поставить детям плановые прививки от таких опасных болезней, как корь, полиомиелит, коклюш.

Глава региона Евгений Куйвашев уральцев успокаивал, что не стоит переживать: специалисты говорят о том, что отступление от графика прививок на один-два месяца вполне допустимо.

13 мая Свердловская область начала постепенно снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусом: жителям региона разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе - с соблюдением строгих норм по социальному дистанцированию. 19 мая должны открыться торговые центры и уличные кафе.

Напомним, по состоянию на 14 мая, на Среднем Урале выявлено 2362 случая коронавирусной инфекции (64 из них - за прошедшие сутки), 501 человек вылечился (74 за сутки), четверо умерли (один - за минувший день).

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