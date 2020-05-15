На Среднем Урале возобновят вакцинацию детей

- Каждое учреждение должно обеспечить соблюдение всех необходимых мероприятий: разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объеме средств индивидуальной защиты, осмотр каждого пациента до вакцинации, режимы кварцевания и проветривания, обработки дезинфицирующими средствами всех используемых помещений, исключение ожидания пациентами приема. Каждый пациент приглашается к строго назначенному времени, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Прививочные кабинеты будут работать с 8 утра до 8 вечера. Позже, при благоприятных эпидемиологических условиях и готовности медучреждений, вакцинироваться можно будет также в мобильных медицинских комплексах, федльшерско-акушерских пунктах, кабинетах общей врачебной практики и детских образовательных организациях.
Вакцинацию детей на Среднем Урале приостановили в связи с угрозой распространения COVID-19. Родители переживали, что не могут поставить детям плановые прививки от таких опасных болезней, как корь, полиомиелит, коклюш.
Глава региона Евгений Куйвашев уральцев успокаивал, что не стоит переживать: специалисты говорят о том, что отступление от графика прививок на один-два месяца вполне допустимо.
13 мая Свердловская область начала постепенно снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусом: жителям региона разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе - с соблюдением строгих норм по социальному дистанцированию. 19 мая должны открыться торговые центры и уличные кафе.
Напомним, по состоянию на 14 мая, на Среднем Урале выявлено 2362 случая коронавирусной инфекции (64 из них - за прошедшие сутки), 501 человек вылечился (74 за сутки), четверо умерли (один - за минувший день).
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Россия находится в числе лидеров среди стран мира по количеству сделанных тестов на коронавирус. С начала пандемии в нашей стране было зарегистрировано около 20 государственных и частных тест-систем, которые позволяют достаточно точно узнать, заразился человек новой инфекцией или нет. Благодаря этому мы понимаем картину происходящего. В Свердловской области уже обследованы более 100 тыс. человек. Анализы исследуют в 15 лабораториях, расположенных в регионе. Все они загружены по полной программе. Например, при плановой мощности 200 тестов в сутки лаборатория областной больницы №1 проводит до 800 таких исследований. Только за последние сутки во всех лабораториях, некоторые из которых работают без выходных или даже круглосуточно, было сделано около 6 тыс. тестов. В том числе исходя из результатов тестирования, мы готовим наши медучреждения к разным сценариям развития ситуации. Сейчас больницы региона загружены на 57%. При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства и средства защиты. И все-таки я очень надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. Для этого каждому важно строго соблюдать все принятые ограничительные меры. Дальше отвечаю на ваши вопросы. 1. Расскажите, пожалуйста, по какому принципу берут анализы на коронавирус? У меня уже две знакомые семьи сидят дома с температурой, вызывали скорую, но анализ у них отказываются брать, говорят звонить снова, если не пройдет через 3 дня. А если они уже заражены и при этом ходят в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами? Почему скорая не делает тесты всем с температурой? Продолжение в галерее и stories