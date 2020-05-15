Renault определился с датой премьеры нового Kaptur для России

В начале марта компания Renault опубликовала первую порцию информации о новом Kaptur и показала внешность новинки и её салон на официальных фото. Теперь стало известно, когда состоится премьера французского кроссовера.

Презентация нового Kaptur будет проведена в режиме онлайн 21 мая 2020 года. Что же, такой формат представления продуктов в наше время уже становится неким стандартом.

Если внешность кроссовера изменений не претерпела (в расчёт не берём новые диски и цвета для кузова), то салон, как заявляют в Renault, был пересмотрен практически полностью.

Новый Kaptur создан на той же платформе, что и Renault Arkana - модернизированной под авто SUV-сегмента "тележке" B0. Поэтому никто не удивился, что у новинки будет версия с турбомотором 1.3 литра и вариатором.

Актуальная генерация модели предложена с моторами 1.6 и 2.0 литра мощностью 116 и 143 л.с.

В компании пообещали, что Kaptur "2020 будет "рулиться" по-другому - инженеры изменили настройки шасси и руля.

Цена дореформенного Renault Kaptur начинается от 1 миллиона рублей, вероятно, новое поколение модели окажется чуть дороже.

С января по апрель 2020 года в России было продано 5 918 экземпляров Renault Kaptur, это на 2 626 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.