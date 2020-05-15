В Австралии коронавирусом заразились более семи тысяч человек

Число заразившихся SARS-CoV-2 в Австралии достигло 7 022. Новый очаг был выявлен в Мельбурне. Там в одном из кафе McDonald's коронавирус выявлен минимум у 20 сотрудников.

В Минздраве страны отметили, что большая часть инфицированных выздоровела (6 301 пациент). Медицинскую помощь получают 623 человека, 51 из них госпитализирован. Скончались 98 жителей страны.

С 11 мая в Австралии начали отменять введенные 26 марта ограничения.

Возобновилась нормальная работа школ, детских садов, точек общепита. Однако по-прежнему остаются закрытыми границы между регионами. Не пускают в страну иностранцев, пишет ТАСС.