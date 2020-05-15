Восстановленный спорткар Marussia выставили на продажу за 12,5 млн рублей

На сайте auto.ru появилось объявление о продаже российского спорткара Marussia B2. За автомобиль просят 12 500 000 рублей.

B2 серебристого цвета 2014 года выпуска с пробегом 10 тысяч километров пребывает в отличном состоянии. Данная модель второго поколения является третьим по счету выпущенным экземпляром и восстановленным новосибирской дилерской компанией VIP-Service.

Как отмечается в объявлении, на сегодняшний день автомобиль находится на финальной сборке, готовность составляет около 90%, требуются доработки по салону. Также сообщается, что после внесения авансового платежа по предзаказу в размере 5 млн рублей машина будет готова в течение двух месяцев.

Купе оснащается 3,5-литровым "атмосферником" Nissan VQ35 (240-360 л.с.), который располагается за сиденьями, в пределах колесной базы. Мотор работает в связке с автоматической коробкой передач.

Двухместный заднеприводный спорткар премиум-класса Marussia B2 дебютировал в 2010 году. Внешне B2 отличается от Marussia B1 композитными кузовными панелями более сложной формы, которые закреплены на пространственной раме. Для второй модели предлагались только турбированные моторы V6 объемом 2,8 литра, мощностью 360 или 420 л.с. Оба агрегата были созданы совместно с производителем гоночных двигателей, компанией Cosworth из Великобритании. Цена Marussia В2 варьировалась в диапазоне от 5 400 000 до 6 400 000 рублей, в зависимости от оснащения и установленного двигателя.

Кстати говоря, год назад мы сообщали о том, что в Новосибирске возрождают бренд Marussia и разрабатывают электрический спорткар, построенный на основе Marussia B2.

Напомним, в конце 2017 года фирма VIP-Service выкупила шесть спорткаров Marussia для восстановления и достройки. Прототип B1, B1 Speedster, два образца B2, кроссовер F2 и экспериментальный B3 длительное время пылились в одном из частных гаражей после банкротства Marussia Motors в 2014 году.

Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом Островским. Marussia стала первой российской маркой по разработке и производству спорткаров. Планировалось создать целую линейку автомобилей, включая купе, кроссоверы и седаны. Компания начала работу в 2009 году и успела разработать спорткары B1, B2 и B3, а также кроссоверы F1 и F2. Собственными силами Marussia собрала на мощностях завода в Москве около двух десятков B1 и около дюжины B2, полноразмерные макеты B3 и F1, один ходовой макет F2.

В 2012 году купе B1 и B2 хотели выпустить на рынок, но вскоре марка начала испытывать финансовые трудности, инженерам и рабочим перестали выплачивать зарплату. В 2014 году Marussia обанкротилась - её деятельность была завершена. В итоге часть сотрудников перешла в московскую дизайн-студию АвтоВАЗа, а оставшиеся после банкротства работники стали трудиться во ФГУП "НАМИ".