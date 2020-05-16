Неожиданно довольно легко победила Стефаниди. Почему неожиданно? Да потому что температура в Греции была не по-весеннему жаркая - плюс 39 градусов. Но привычную к жаре гречанку это не смутило. Она всегда отличалась отличной физической подготовкой, которая позволила ей пролететь над планкой 34 раза. За ней Нажотт - 30 удачных полетов. Третье и естественно призовое место у Алиша Ньюмен - 21. Об этом сообщил только что официальный сайт Уорлд Атлетикс.

Стефаниди, приняв поздравления, заявила, что не прочь попробовать в следующий раз посоревноваться и с мужчинами. Смело!

Все трое смогли в моменты передышки увидеть и как прыгают соперницы. Трансляции шли в сетях в режиме онлайн.

Количество посмотревших соревнования шестовиков-мужчин перевалило за миллион. А за прыжками женщин еще наблюдают и наблюдают.