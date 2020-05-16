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16.05.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Прыжки с шестом в режиме онлайн

Гречанка Стефаниди победила в уникальном турнире
Текст: Николай Долгополов
Вот уже второй турнир шестовиков проводится в режиме онлайн. Вслед за мужчинами, соревновавшимися неделю назад, за шест взялись женщины. Цель: как можно больше раз за 30 минут преодолеть планку, установленную на одинаковую для всех отметку 5 метров. Олимпийская чемпионка из Греции Катерина Стефаниди прыгала на стадионе в Афинах. Победительница Игр Содружества канадка Алиша Ньюмэн штурмовала высоту в Болтоне, а Кэти Нажотт (США) в Мариете.
Катерина Стефаниди. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Катерина Стефаниди. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Катерина Стефаниди. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: РИА Новости
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Неожиданно довольно легко победила Стефаниди. Почему неожиданно? Да потому что температура в Греции была не по-весеннему жаркая - плюс 39 градусов. Но привычную к жаре гречанку это не смутило. Она всегда отличалась отличной физической подготовкой, которая позволила ей пролететь над планкой 34 раза. За ней Нажотт - 30 удачных полетов. Третье и естественно призовое место у Алиша Ньюмен - 21. Об этом сообщил только что официальный сайт Уорлд Атлетикс.

Стефаниди, приняв поздравления, заявила, что не прочь попробовать в следующий раз посоревноваться и с мужчинами. Смело!

Все трое смогли в моменты передышки увидеть и как прыгают соперницы. Трансляции шли в сетях в режиме онлайн.

Количество посмотревших соревнования шестовиков-мужчин перевалило за миллион. А за прыжками женщин еще наблюдают и наблюдают.

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