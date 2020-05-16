На Кубани пересчитали выплаты врачам больницы в Армавире

В Армавире врачам городской больницы, которые пожаловались на отсутствие надбавок за контакты с больными коронавирусом, пересчитали выплаты. Об этом сообщили "РГ" в администрации Краснодарского края.

Ранее сотрудники станции скорой помощи, которая входит в состав горбольницы в Армавире, пожаловались на то, что еще не получили надбавок за то, что работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус. На ситуацию отреагировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поручил проверить этот случай и направил на место комиссию минздрава края.

Позже стало известно, что жалобы медиков подтвердились. Был уволен главный врач больницы. Выяснилось, что 14 медработникам доплату перечислили не в полном объеме.

- Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными COVID-19. И направить новую заявку на выделение необходимого финансирования, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Там также добавили, что средства будут немедленно перечислены больнице минздравом региона. А в медучреждении компенсируют работникам недополученные выплаты.