Власти Италии объяснили, почему спешат снять ограничения по коронавирусу

Кроме того, с 25 мая откроются спортзалы, а с 15 июня в Италии распахнут свои двери театры, кинотеатры и игровые центры для детей.

"С этого момента мы вступаем в полном объеме во вторую стадию выхода из локдауна, но делаем этот шаг уверенно и с чувством ответственности", - подчеркнул премьер во время пресс-конференции, на которой впервые за долгое время присутствовали журналисты.

Для всех структур разработаны специальные протоколы, которые обязаны неукоснительно исполнять владельцы торговых точек, рестораторы, отельеры, директора музеев, служители культа. Ключевыми среди них являются социальная дистанция минимум в 1 метр, регулярная дезинфекция помещений и обеспечение клиентов одноразовыми перчатками и санитайзерами. При этом маски, как отметил глава кабмина Италии, носить необходимо, как в помещении, так и на открытом воздухе, в случае невозможности сохранять дистанцию.

По-прежнему сохраняется запрет на массовые собрания и обязательство для лиц, зараженных вирусом, соблюдать карантин.

"Мы рискуем и отдаем себе отчет, что кривая заражений может пойти вверх. Нашим главным приоритетом по-прежнему остается здоровье граждан, но мы должны принять этот риск, иначе мы не сможем перезапустить страну. Мы не можем позволить себе ждать, пока появится на свет вакцина, иначе это сильно ударит по нашей индустрии и нашим предпринимателям", - заметил Джузеппе Конте.

Как подтвердил Конте, с 18 мая итальянцам будет позволено свободно передвигаться внутри региона проживания без наличия на руках заполненного бланка автосертификации, а с 3 июня, "если эпидемиологическая ситуация будет этому благоприятствовать", и по всей территории страны. С 3 июня также будет предоставлена возможность въезда в Италию и выезда из Италии в рамках Шенгенской зоны. При этом самоизоляция после въезда в страну в течение 14 дней больше не будет обязательной. По словам премьера, эта мера нацелена на возобновление туристического сезона.