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17.05.2020 18:25
Рубрика: Экономика

Из ряда - вон

Во сколько может обойтись авиапассажирам рассадка в самолетах через одного
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Если в самолетах пассажиров рассаживать через одного, то в этом случае даже по минимальному тарифу авиабилеты будут стоить около 70 тысяч рублей, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. В выходные он проверил готовность вокзалов, аэропортов и автостанций Москвы к работе с учетом новых санитарных норм.
Евгений Дитрих считает, что в соблюдении мер безопасности на транспорте нужен баланс. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС Евгений Дитрих считает, что в соблюдении мер безопасности на транспорте нужен баланс. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Евгений Дитрих считает, что в соблюдении мер безопасности на транспорте нужен баланс. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Постоянные затраты на обслуживание рейса очень велики, и чтобы обеспечить рентабельность, загрузка воздушного судна должна составлять 72-75%, пояснил Дитрих. Так что социальную дистанцию на авиатранспорте установить, очевидно, не удастся. Некоторые страны, изначально планировавшие ввести подобные меры, от такой идеи уже отказались, отметил Дитрих.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Пассажирам самолетов запретят ходить по салону

В соблюдении мер безопасности нужен баланс. "Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет", - сказал Дитрих (цитата по ТАСС). Использование всеми пассажирами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во всех видах транспорта - существенно снижает риск заражения, добавил он.

Министр посетил Белорусский вокзал, международный аэропорт Шереметьево, автовокзал "Северные ворота" и убедился, что на объектах есть дезинфекторы рук, организована продажа масок, перчаток и антисептиков в аптеках и вендинговых аппаратах, а в зонах обслуживания пассажиров нанесена специальная разметка для соблюдения социального дистанцирования. Правда, обслуживать сейчас почти некого. После начала пандемии и введения ограничений пассажиропоток на всех видах транспорта снизился на 70-95%.

Международные авиаперелеты начнут возобновляться в июле, а внутренние - в июне, рассчитывают в минтрансе

По итогам 2020 года авиаперевозки могут сократиться на 53%, да и то при оптимистичном сценарии, отметил Дитрих. Согласно такому варианту восстановление внутренних перелетов может начаться уже в июле.

По базовому варианту полеты восстановятся осенью. Это означает, что после падения какое-то время пассажиропоток будет находиться на минимальном уровне, а потом начнутся интенсивные полеты. В этом случае авиакомпании потенциально смогут перевезти четверть от того объема пассажиров, который был в прошлом году, а окончательно отрасль восстановится только к сентябрю 2021 года, пояснил министр. Он выразил надежду, что международное авиасообщение возобновится в июле этого года, а внутренние полеты могут начать возобновляться уже в середине июня.

Между тем эксперты отводят на восстановление авиационной отрасли более долгий срок. Ранее в интервью "РГ" вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков отметил, что полностью пассажиропоток восстановится лишь за 4-5 лет. При этом в поезда пассажиры вернутся быстрее, чем в самолеты, считает он.

Фото: istock
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян

Для авиационной отрасли очень важно скорейшее восстановление международного авиасообщения. "Если не будут открыты международные линии, ряд российских авиакомпаний неизбежно покинет рынок, а среди оставшихся потери будут гораздо более серьезными, чем в случае открытия международного авиасообщения", - говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Для восстановления внутреннего потока пассажиров важно, чтобы локальные ограничения не вводились в Сочи, Симферополе, Минеральных Водах и других массовых туристических направлениях, считает эксперт.

Тем временем

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) начала вновь продавать билеты на поезда дальнего следования за 90 дней до отправления поезда. Ранее из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса глубина продаж билетов на поезда была уменьшена до 45 суток.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
РЖД продлили рассадку пассажиров с учетом социальной дистанции

При этом восстанавливать нормальный режим работы на железной дороге будут при соблюдении норм безопасности. В частности, РЖД в конце мая на отдельные даты запустят дополнительные поезда "Сапсан", чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию при рассадке в вагонах. В частности, дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая. Сейчас спрос на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом вырос, отметили в РЖД.

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