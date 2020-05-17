Если в самолетах пассажиров рассаживать через одного, то в этом случае даже по минимальному тарифу авиабилеты будут стоить около 70 тысяч рублей, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. В выходные он проверил готовность вокзалов, аэропортов и автостанций Москвы к работе с учетом новых санитарных норм.

Постоянные затраты на обслуживание рейса очень велики, и чтобы обеспечить рентабельность, загрузка воздушного судна должна составлять 72-75%, пояснил Дитрих. Так что социальную дистанцию на авиатранспорте установить, очевидно, не удастся. Некоторые страны, изначально планировавшие ввести подобные меры, от такой идеи уже отказались, отметил Дитрих.

В соблюдении мер безопасности нужен баланс. "Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет", - сказал Дитрих (цитата по ТАСС). Использование всеми пассажирами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во всех видах транспорта - существенно снижает риск заражения, добавил он.

Министр посетил Белорусский вокзал, международный аэропорт Шереметьево, автовокзал "Северные ворота" и убедился, что на объектах есть дезинфекторы рук, организована продажа масок, перчаток и антисептиков в аптеках и вендинговых аппаратах, а в зонах обслуживания пассажиров нанесена специальная разметка для соблюдения социального дистанцирования. Правда, обслуживать сейчас почти некого. После начала пандемии и введения ограничений пассажиропоток на всех видах транспорта снизился на 70-95%.

Международные авиаперелеты начнут возобновляться в июле, а внутренние - в июне, рассчитывают в минтрансе

По итогам 2020 года авиаперевозки могут сократиться на 53%, да и то при оптимистичном сценарии, отметил Дитрих. Согласно такому варианту восстановление внутренних перелетов может начаться уже в июле.

По базовому варианту полеты восстановятся осенью. Это означает, что после падения какое-то время пассажиропоток будет находиться на минимальном уровне, а потом начнутся интенсивные полеты. В этом случае авиакомпании потенциально смогут перевезти четверть от того объема пассажиров, который был в прошлом году, а окончательно отрасль восстановится только к сентябрю 2021 года, пояснил министр. Он выразил надежду, что международное авиасообщение возобновится в июле этого года, а внутренние полеты могут начать возобновляться уже в середине июня.

Между тем эксперты отводят на восстановление авиационной отрасли более долгий срок. Ранее в интервью "РГ" вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков отметил, что полностью пассажиропоток восстановится лишь за 4-5 лет. При этом в поезда пассажиры вернутся быстрее, чем в самолеты, считает он.

Для авиационной отрасли очень важно скорейшее восстановление международного авиасообщения. "Если не будут открыты международные линии, ряд российских авиакомпаний неизбежно покинет рынок, а среди оставшихся потери будут гораздо более серьезными, чем в случае открытия международного авиасообщения", - говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Для восстановления внутреннего потока пассажиров важно, чтобы локальные ограничения не вводились в Сочи, Симферополе, Минеральных Водах и других массовых туристических направлениях, считает эксперт.

Тем временем

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) начала вновь продавать билеты на поезда дальнего следования за 90 дней до отправления поезда. Ранее из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса глубина продаж билетов на поезда была уменьшена до 45 суток.

При этом восстанавливать нормальный режим работы на железной дороге будут при соблюдении норм безопасности. В частности, РЖД в конце мая на отдельные даты запустят дополнительные поезда "Сапсан", чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию при рассадке в вагонах. В частности, дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая. Сейчас спрос на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом вырос, отметили в РЖД.