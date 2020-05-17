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17.05.2020 18:25
Рубрика: Происшествия

Пал не пропал

Где в этом году могут начаться лесные пожары
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Закупка дополнительной техники регионами и модернизация работы по защите лесов от огня позволили сократить среднюю площадь лесного пожара до 150 га, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял 200 га.
Лесные пожарные готовы и к жар-кому лету, и к тяжелой работе. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Лесные пожарные готовы и к жар-кому лету, и к тяжелой работе. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Лесные пожарные готовы и к жар-кому лету, и к тяжелой работе. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Об этом на онлайн-пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. По его словам, основная причина такого сокращения - возросшая оперативность начала борьбы с огнем.

Песков: Тема борьбы с лесными пожарами требует личного участия Путина

Новые возможности лесопожарных формирований позволили продемонстрировать майские праздники. За этот период было ликвидировано более 900 лесных пожаров на общей площади в 190 тысяч га, сообщил Сергей Аноприенко.

"В этом году число пожаров в дни майских праздников сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в четыре - по сравнению с 2018 годом, - отметил замминистра. - Площадь горения в эти же дни за год уменьшилась в 2,5 раза".

При этом доля именно лесных пожаров за тот же период составила 17%, все остальные случаи пришлись на ландшафтные пожары, в первую очередь - пал сухой травы, в результате которого огонь часто распространяется на земли лесного фонда или населенные пункты. Для борьбы с этим явлением, приносящим каждый год огромный экологический и экономический ущерб, предлагают усилить меры административной и уголовной ответственности.

По данным Аноприенко, в случае необходимости для тушения лесных пожаров могут быть привлечены до 180 тысяч человек, более 6,6 тысячи единиц техники. В стране развернуты больше тысячи лесопожарных станций. В готовности 120 авиаотделений и еще 7 тысяч пунктов хранения противопожарного инвентаря. Как шутят пожарные, такие резервы помогут им прибывать на место тушения еще до начала пожара.

При необходимости группировка лесопожарников в "горящей точке" может быть усилена: 2350 человек и полтысячи единиц техники привлекут за счет межрегионального маневрирования силами и средствами. Кроме того, всегда можно задействовать 660 высокопрофессиональных парашютистов-десантников и авиапожарных "Авиалесоохраны". Сейчас почти половина этого резерва участвует в тушении огня в Забайкалье и Амурской области.

Рослесхоз призывает усилить ответственность за лесные пожары

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров этим летом существует в Иркутской области, Краснодарском крае и Якутии. Такой прогноз на основе собственных многолетних наблюдений и данных Росгидромета представил начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев.

"Этой весной наиболее сложная обстановка была на юге Дальнего Востока: Хабаровский край, Амурская и Еврейская области, Забайкалье, но сейчас ситуация переломлена и находится под контролем, - доложил Николай Кривошеев. - В июне-июле готовимся к наиболее напряженной обстановке в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Работа будет, и мы к ней готовы".

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары

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