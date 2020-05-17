Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

"День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Тем не менее повсеместно снимать все введенные ограничения преждевременно. По словам Анны Поповой, для того, чтобы снизить риски повторного массового распространения коронавируса, необходимо соблюдать меры предосторожности и летом. Речь в первую очередь идет о социальном дистанцировании, ношении средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. "Ориентироваться надо на то, что и летом (в жару) придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом", - отметила Попова.

Ранее появилась информация, что новый коронавирус теряет поражающую силу при температуре выше плюс 30 градусов, однако полностью он дезактивизируется при температуре выше плюс 70 градусов. В естественной среде обитания такой температуры нет, она достигается только искусственным путем.

В России уже вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая - 9709 случаев.

Однако, как пояснила в беседе с корреспондентом "Российской газеты" представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, новые вирусы опасны тем, что сложно предсказать их поведение. Поэтому вполне возможно их повторное проявление. Соответственно, нужно быть очень осторожными и заботиться о своем здоровье.