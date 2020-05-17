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17.05.2020 14:43
Рубрика: Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова
По всей стране отмечается стабилизация в связи с распространением коронавирусной инфекции. А прирост новых случаев выявления COVID-19 в России остановился.
Фото: Антон Подгайко/ТАСС Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

"День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Тем не менее повсеместно снимать все введенные ограничения преждевременно. По словам Анны Поповой, для того, чтобы снизить риски повторного массового распространения коронавируса, необходимо соблюдать меры предосторожности и летом. Речь в первую очередь идет о социальном дистанцировании, ношении средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. "Ориентироваться надо на то, что и летом (в жару) придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом", - отметила Попова.

Ранее появилась информация, что новый коронавирус теряет поражающую силу при температуре выше плюс 30 градусов, однако полностью он дезактивизируется при температуре выше плюс 70 градусов. В естественной среде обитания такой температуры нет, она достигается только искусственным путем.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В России уже вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая - 9709 случаев.

Однако, как пояснила в беседе с корреспондентом "Российской газеты" представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, новые вирусы опасны тем, что сложно предсказать их поведение. Поэтому вполне возможно их повторное проявление. Соответственно, нужно быть очень осторожными и заботиться о своем здоровье.

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