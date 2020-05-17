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Юрий Лоза дал экспертную оценку виртуальному "Евровидению"

Новости
    17.05.2020, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Певец, автор песен, киноман и аналитик Юрий Эдуардович Лоза вновь высказался в направлении песенного конкурса "Евровидение". Которое в этом году, как знаем, из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции прошло квазивиртуально - онлайн.

Что Юрий одобрил, так как в данной модификации оно его "практически не напрягло". Ибо "всё прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих".

По мнению Лозы, "двадцать секунд на песню - вполне достаточно для одинаковых английских поделок, которые собирались исполнять представители почти сорока стран из сорока шести участниц".

Как проницательно понял Юрий, лишь немногие из участников собирались представлять песни на своем языке - Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия "и, как ни странно, Украина".

Фото: instagram.com/ erikaherceg
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При этом Лоза вновь отметил, что украинцы "и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик".

Более того - и сами устроители спели на голландском, "причем, как оказалось, весьма приятном на слух".

Так что практически единственной веской ложкой дегтя на фестивале оказались, согласно наблюдению Юрия, британцы, в конце шоу "показавшие кто здесь хозяин", "заставив абсолютно всех исполнить песню, с которой Англия победила на одном из прошлых конкурсов" - "чтобы не воображали лишнего".

"Международный язык шоу-бизнеса - английский. Так же как международный язык интернета. Little Big большие молодцы. Все в мире знают, что они из России, несмотря на английский. И номер у них отличный. А вот украинский номер - унылое гуано, несмотря на ридну мову", - тут же возразили комментаторы.

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