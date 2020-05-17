Нефтяники Беларуси поддерживают медиков страны

В общую гуманитарную копилку, которую наполняют для медиков Беларуси, сражающихся с пандемией коронавируса, вносят свою лепту и индустриальные лидеры страны.

Вот и производственное объединение "Белоруснефть" не осталось в стороне от сложившейся эпидемиологической ситуации в республике. Оно уже оказало благотворительную помощь в виде 100 тысяч литров топлива для медицинских учреждений страны, информирует БЕЛТА.

Нефтяники, уточняет агентство, рассматривают различные варианты как моральной, так и материальной поддержки представителей здравоохранения. Скажем, коллектив "Облнефтепродукт" организовал питание для больницы в Борисове, а Гродненская областная компания перевела деньги на покупку топлива для транспорта скорой помощи.

На средства, собранные коллективом отраслевых компаний, закупаются продукты и готовятся обеды и для сотрудников Брестской городской больницы. "На этот раз мы решили помочь тем, без чего ни одна машина скорой помощи и реанимации не доберется к пациентам, - топливом. Надеемся, наш добрый жест поможет всем, кто охраняет здоровье и борется за жизни белорусов, благополучно миновать этот непростой этап", - подчеркнули источники в нефтяной компании. Принимают меры нефтяники и по профилактике коронавирусной инфекции на АЗС и других объектах.

Сотрудники дочерних предприятий и подразделений "Белоруснефти" присоединились также к флешмобу в поддержку медиков, сделав фото на своих рабочих местах со словами искренней признательности и благодарности людям в белых халатах.

По данным Минздрава страны, в РБ на 17 мая зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19, а скончалось 165 пациентов с подтвержденной инфекцией. Выздоровели и выписаны 9 932 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.