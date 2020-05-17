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Рубрика: Власть

Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры. По его мнению, такими действиями президент Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране.

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Эти санкции не наносят вред России и не несут никакой пользы для Украины. Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация намерений Киева и дальше двигаться по выбранному антироссийскому пути, рассказал Пушков в интервью "Парламентской газете", призвав Москву не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Украиной.

Выбирая такую линию поведения, Зеленский предает те обещания, с которыми шел на выборы, подчеркнул Пушков. Его выбирали как человека, который может нормализовать отношения с Россией - чтобы мы жили если не как друзья, то хотя бы как соседи, а не враги. "У меня нет ощущения, что у президента Украины есть какая-то собственная политическая линия", - отметил российский сенатор.

Пушков добавил, что антироссийской политикой Зеленский продолжает путь своего предшественника Петра Порошенко, отличаясь от него лишь более умеренными шагами. А новые санкции - продолжение линии Порошенко на культурную изоляцию Украины от России.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Ранее введение санкций прокомментировали в Госдуме. По мнению главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, данное решение - это "русофобия на грани бескультурья". А глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов напомнил, что в Киеве сначала "отреклись от Великой Победы, а теперь от Великой Культуры". Парламентарий иронично заметил, что украинскому руководству "пора начать еще сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным".

Напомним, власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Документ максимально ограничивает сотрудничество в области образования и культуры между двумя странами.

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