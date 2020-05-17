В Приморье на фоне самоизоляции на 20% снизилось количество ДТП

Сотрудника Госавтоинспекции Приморского края подсчитали, что в апреле на фоне действия режима самоизоляции на дорогах края стало существенно меньше дорожных аварий, сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.

Согласно подсчетам, в целом по краю количество ДТП сократилось на 20 процентов (1492 ДТП), во Владивостоке - на 27 процентов, в столице региона было зарегистрировано 702 ДТП. Количество погибших в авариях снизилось на 19 процентов - до 17 человек, раненых - на 36, - до 182 человек.

Отмечая, что статистика объясняется вводом ограничений, спадом рабочей активности граждан, полицейские констатируют, что приморцы стали больше "гонять" по пустым дорогам - за месяц в крае на 125 процентов выросло количество ДТП, связанных с превышением скорости. Как следствие, стало больше тяжелых ДТП.

Эти цифры в целом поддерживают общероссийскую тенденцию. В апреле на дорогах страны число аварий снизилось на 43,4 процента - до 6250 ДТП. Почти на четверть - на 23,3 процента - стало меньше погибших.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки правительство Приморья продлило действие ограничительных мер до 1 июня - с 31 марта в крае действует режим полной самоизоляции. К сегодняшнему дню количество зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 1268.