Постановление правительства Тюменской области от 17 мая 2020 года № 304-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу после слов "постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11.04.2020 № 5 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и в организациях Тюменской области," дополнить словами "Методическими рекомендациями МР 3.1.0178, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020,".

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 года в Тюменской области:

8.1. деятельность:

8.1. деятельность:

торговых объектов, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, с площадью торгового зала свыше 400 квадратных метров;

торговых объектов, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект;

объектов уличной торговли.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами;

8.2. деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов, включая деятельность расположенных на их территории торговых объектов, объектов общественного питания, объектов предоставления услуг населению, иных объектов, за исключением торговых объектов, осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных товаров (супермаркетов и гипермаркетов);

8.3. деятельность предприятий общественного питания, за исключением деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания исключительно для работников организаций;

8.4. деятельность аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, фитнес-комплексов;

8.5. посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха людей.".

1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Организациям, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, обеспечить:

11.1. ношение сотрудниками санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения. При осуществлении доставки товаров обеспечить ношение персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения, перчаток, а также соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование);

11.2. соблюдение обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;

11.3. выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с разъяснениями, рекомендациями и иными документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

1.4. Дополнить приложением №2 к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Тюменской области от 06.04.2020 № 187-п "О реализации отдельных положений постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п";

постановление Правительства Тюменской области от 11.04.2020 № 192-п "О внесении изменений в постановление от 06.04.2020 № 187-п";

постановление Правительства Тюменской области от 28.04.2020 № 254-п "О внесении изменений в постановление от 06.04.2020 № 187-п";

постановление Правительства Тюменской области от 29.04.2020 № 256-п "О внесении изменения в постановление от 06.04.2020 № 187-п".

Губернатор области А.В.Моор





Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 17 мая 2020 г. № 304-п





Приложение № 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. № 120-п

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 № 120-П

В дополнение к требованиям, установленным постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности", установить следующие обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допускается в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

Действие настоящего приложения не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

Раздел 1. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наличие оперативного штаба на предприятии и назначение ответственного должностного лица не ниже уровня заместителя руководителя (для предприятий с численностью работников 50 человек и более).

2. Наличие утвержденного плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) для органов, организаций и специалистов, размещенными на сайте Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Наличие транспорта для доставки сотрудников на работу (с соблюдением требования социального дистанцирования не менее 1,5 метров) (для предприятий с численностью работников 300 человек и более).

4. Обеспечение санитарной обработки транспорта, осуществляющего доставку сотрудников на предприятие (организацию) в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта № 02/2120-2020-32 от 13.02.2020.

5. При входе работников в здание - обеспечение обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. Контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры.

6. Обеспечение контроля за состоянием здоровья работающих (термометрия).

7. Обеспечение обязательного отстранения от нахождения на рабочем месте и контроль изоляции лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

8. Обеспечение ношения персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

9. Обеспечение в помещениях соблюдения социального дистанцирования работников и посетителей не менее 1,5 метров (с нанесением специальной разметки). В случаях если технологический процесс не позволяет обеспечить указанную дистанцию, допускается сокращение расстояния при соблюдении мер профилактики и защиты органов дыхания, кожных покровов (ношение средств индивидуальной защиты, применение антисептических средств).

10. Обеспечение уборки помещений (с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия) с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и пр.). Кратность обработки каждые 2 часа.

11. Наличие не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы).

12. Обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений.

13. Наличие оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха и другие устройства) в местах с групповым пребыванием людей.

14. При наличии пунктов питания - обеспечение обработки посуды в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания (№02/2230-2020-32 от 14.02.2020). При отсутствии столовой - обеспечение приема пищи в специально выделенной комнате с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м и обеспечением условий для соблюдения личной гигиены работниками (наличие раковины для мытья рук с дозатором кожного антисептика для обработки рук). Преимущественно должна использоваться одноразовая посуда с последующим сбором в плотно закрывающиеся пакеты.

15. При отсутствии пунктов питания - запрет на прием пищи на рабочих местах. Организация приема пищи только в специально отведенной комнате (с раковиной для мытья рук, с ежедневной уборкой помещений с дезинфицирующими средствами).

16. Наличие регистрационных журналов (по уборке и обработке помещений и поверхностей, по контролю состояния работников и пр.).

17. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (регулярное мытье рук и обработка кожными антисептиками). Наличие журнала ознакомления.

18. Запрет направления работников в служебные командировки. В исключительных случаях сотрудники, выполняющие пусконаладочные и транспортные работы с выездом в другой субъект Российской Федерации, по возвращении подлежат самоизоляции по месту постоянного проживания в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия.

19. Запрет на проведение корпоративных и иных массовых мероприятий.

20. Использование средств видеоселекторной связи для проведения рабочих встреч и совещаний.

Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ САЛОНОВ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ

1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрет входа в салоны красоты или парикмахерскую лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними.

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

5.3. Оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете.

5.4. Организация посменной работы сотрудников.

5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона или парикмахерской.

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.

5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа: пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли.

10. Ежедневную (после окончания работы) стирку по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты или парикмахерской (при наличии соответствующих условий).

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.

Раздел 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРАЧЕЧНЫХ И ХИМЧИСТОК

1. Перед открытием прачечной и химчистки проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрет входа в химчистку или прачечную лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.2. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АТЕЛЬЕ

1. Перед открытием ателье проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрет входа в ателье лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки) при минимизации необходимости проведения примерок.

5.2. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого клиента.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Перед открытием предприятия проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрет входа лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 минут для исключения контакта между ними.

5.2. При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту; при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание не более одного транспортного средства одновременно.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение внутри предприятия.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

14. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

15. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

Раздел 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

1. Перед открытием магазина проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрет входа в магазины лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.2. Нахождение в торговом зале предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. При невозможности соблюдения данного требования - ограничение доступа посетителей в магазин.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри магазина.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента на кассе проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).







