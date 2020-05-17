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17.05.2020 13:17
Рубрика: Легковые авто

В России отзывают один Lamborghini: водитель может не выбраться из салона

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Росстандарт сообщил об отзыве одного экземпляра суперкара Lamborghini Aventador SVJ Coupe, собранного в 2020 году. Его владелец рискует стать заложником собственного автомобиля.

В компании подозревают, что при сборке могла возникнуть ошибка: неправильное зацепление штифта троса внутренних ручек дверей. Со временем механизм открывания может выйти из строя совсем и не выпустить водителя или пассажира из автомобиля, что, как отмечается в сообщении Росстандарта, "снижает уровень безопасности в экстренной ситуации".

Фото: Пресс-служба Renault.
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Открывание дверей снаружи обеспечивается другим механизмом, поэтому суперкар не станет тюрьмой в полном смысле этого слова.

Lamborghini Aventador SVJ Coupe оснащён V12 объёмом 6.5 литра мощностью 770 л.с. и 7-скоростным "роботом". Особенностью SVJ-модификации является комплект доработок аэродинамики суперкара, выхлопной системы и модуля управления двигателем и трансмиссией. До "сотни" Aventador SVJ Coupe разгоняется за 2.8 секунды.

Последний раз отзыв Lamborghini в России был объявлен осенью 2019 года, когда на сервис отправили 27 глохнущих Aventador.

#Lamborghini