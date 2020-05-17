Указ губернатора Ярославской области от 15 мая 2020 года № 115 "О внесении изменений в указы Губернатора области от 18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности и на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в абзац восьмой пункта 1 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. Слова ", санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия" исключить.

1.2. Дополнить словами ", в организациях отдыха и оздоровления детей - до особого распоряжения".

2. Внести в указ Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" следующие изменения:

2.1. Преамбулу дополнить словами "и на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2.2. В пункте 3:

- подпункты 3.2. - 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.2. Определять в границах Ярославской области территории, на которых в случае необходимости может быть продлено действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - соответствующая территория).

3.3. Осуществлять приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача Ярославской области.

3.4. Устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.";

- подпункт 3.5 признать утратившим силу.

3. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







