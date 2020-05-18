Белорусский Красный Крест собрал 150 тысяч евро на борьбу с COVID-19

"Сергей Петрович, доктор", "Даша, медсестра", "Олег, санитар" - только по этим надписям больные могут различить помогающих им медиков.

"Это рекордная сумма пожертвований в рамках одной кампании за всю историю работы Белорусского Красного Креста ", - подчеркнули в обществе, уточнив, что целью акции стала закупка медицинской техники и средств индивидуальной защиты для тех, кому они сейчас особенно необходимы.

Кроме медицинских центров гуманитарная помощь направлена в адрес социальных работников интернатов, сотрудников и волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся на дому.

На часть из полученных средств приобретен рентген-аппарат для Гомельской инфекционной больницы, бесконтактные термометры для 16 домов-интернатов Гомельской и Гродненской областей, а также более 35 тысяч респираторов высокого класса защиты и почти 6,3 тысячи медицинских защитных комбинезонов. Все они будут также распределены по регионам.

По данным БОКК, часть средств уже отправлено в 26 учреждений здравоохранения и 29 интернатных учреждений Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей. Шесть тысяч респираторов, в частности, получила столичная станция скорой медицинской помощи.

Кроме того, Белорусский Красный Крест планирует приобрести многоразовые защитные костюмы. Средства защиты будут направлены, прежде всего, в учреждения здравоохранения и дома-интернаты, которым потребуется дополнительное оснащение.

Следует добавить, что по оперативным данным Минздрава РБ, в стране коронавирус диагностирован у 30 572 человек. Выздоровели и выписаны из клиник 9 тысяч 932 человека. За время пандемии в республике скончался 171 пациент с выявленным коронавирусом и рядом хронических заболеваний.