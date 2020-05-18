Эксперт: после выхода нового Polo Skoda будет сложнее продавать Rapid

Компания Volkswagen объявила о старте приема заказов на Polo нового поколения. Модель, которая теперь будет продаваться в кузове в лифтбек, можно купить от 792 900 рублей, топовая версия обойдется в 1 111 900 рублей. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы автомобиля на отечественном рынке.

"Volkswagen Polo в кузове седан, продающийся на нашем рынке - бестселлер марки, который удерживает лидирующие позиции уже 10 лет. Очевидно, что для продолжения успеха машина требовала серьезного обновления, а это значит вложения немалых средств в разработку.

Учитывая, что Polo Sedan не является мировой моделью, а его потребительский сегмент очень чувствителен к цене, концерн Volkswagen пошел проверенной тропой бейдж-инжиниринга, фактически сведя к минимуму конструкционные и производственные издержки. Благо потенциал выпускающейся тут же на заводе в Калуге лифтбека Skoda Rapid, копией которого теперь является новый Polo, оказался куда выше устаревшего седана. Что касается ценовой политики, то она остается полностью в рынке.

Вилка 800 000-1 100 000 рублей - это на сегодняшний день стандарт класса базовых иномарок в России, которые, к слову, давно вышли за рамки "бюджетного" позиционирования, предлагая клиентам достаточно современные решения и уровни оснащения. В этом плане новый Polo никак не выбивается из конкурентного предложения.

Главная интрига будет заключаться во внутренней борьбе между Volkswagen и Skoda, которые теперь за плюс-минус одни деньги предлагают одну и ту же машину. Раньше у Rapid было колоссальное практическое преимущество в виде огромного багажника и набора фирменных эргономических решений, которые теперь достались и Polo.

С учетом того, что Volkswagen в нашей стране считается заметно престижнее, "Шкоде" очевидно будет заметно сложнее продавать Rapid, особенно в тяжелейший кризисный период. По итогам апреля Rapid откатился на 17-ю позицию, в то время как Polo поднялся на 4-е место. Но тут ничего не поделать - корпоративная субординация", - отметил эксперт.