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"Красная жрица" усомнилась в необходимости эротики в "Игре престолов"

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    18.05.2020, 15:40
Текст:   Олег Усков

43-летняя нидерландская актриса и певица Кэрис ван Хаутен, запомнившаяся ролью жрицы Мелисандры в "Игре престолов" и яркими сценами обнажения, засомневалась.
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Как сообщается, артистка пересмотрела свое мнение на прославившие ее моменты, напитавшись идеями прогрессивного движения #MeToo. Вплоть до того, что теперь не уверена, были ли те откровенные сцены так уж принципиально важны для повествования - скорее нет.

По словам Кэрис в интервью Insider, готовясь к "Инстинкту", своему новому проекту, она оглянулась назад, пристально обозрела карьеру, и поразмыслила, почему она вдруг ранее думала, что оголяться в "Игре престолов" - это нормально? С чего бы это? Где там была такая уж острая необходимость?

При этом Ван Хауэтен акцентирует, что не обвиняет никого задним числом. Это просто #MeToo приоткрыло ей глаза, да и не только ей - всем приоткрыло. И хотя стесняться показывать наготу на экране по-прежнему не стоит, теперь ее нужно как можно более тщательно обосновывать. В ИП обоснования как раз, по ее мнению, и не было.

Хотя в целом сериал артистку, конечно, порадовал. Даже "неуклюжий" финальный сезон - он тоже по-своему миленький, есть в нем очарование.

В "Инстинкте" (Instinct) Кэрис играет психолога Николин, у которой завязываются нездоровые отношения с пациентом реабилитационного центра, сексуальным насильником и манипулятором.

При этом Ван Хаутэн выступает и сопродюсером картины - лентой занимается ее феминизированная компания Man Up, в которой женщины производят кино для женщин.

Режиссер и сценарист - дебютирующая как постановщик актриса Халина Рейн (Ронни из "Черной книги" Верховена).

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