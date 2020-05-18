По стопам Porsche: Lada в кузове Targa

Немецкая марка Porsche представила новое поколение модели -911 Targa со сдвижной панелью крыши. В свою очередь в Сети рассекретили снимок нереализованного "вазовского" проекта - ВАЗ-2108 "Тарга". На фото запечатлён прототип незадолго до утилизации в 2008 году.

Опытный образец переднеприводной Lada Samara с кузовом "Тарга" был изготовлен в 1988 году в стенах центра стиля Волжского автозавода. Подобный тип кузова считался редким для нашей страны. Собственно, "Тарга" является обиходным названием модели, официальное же её заводское обозначение ВАЗ-2108 "Купе".

Двухдверку нарисовал дизайнер Владимир Пашко, который создал оригинальный автомобиль с быстросъёмной средней частью крыши. Кузов также отличался отдельным багажником, конструкцией дверей со стойкой-усилителем, короткими боковыми стёклами, состоящие из двух частей. Примечательно, что такой кузов с продольной перемычкой почти не терял в жесткости, при этом обеспечивал высокий уровень безопасности и открытое небо над головами. Машина, по сути, превращалась в кабриолет.

Lada Samara Targa для своего времени выглядела интересно, уже тогда она оснащалась так называемыми "длинными" крыльями и капотом. Модель имела все шансы быть популярной на Западе.

Однако экспериментальная "восьмёрка" так и не пошла в серию. На ВАЗе разработали лишь один ходовой прототип и один кузов. Кузов утилизировали в 1992 году, а автомобиль, который несколько раз перекрашивали и хранили на задворках завода, утилизировали в 2008 году, предварительно демонтировав заднюю подвеску и салон.

Напомним, Lada Samara выпускалась с несколькими вариантами кузова: четырехдверный седан ВАЗ-21099, трех- и пятидверные хэтчбеки, ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 соответственно. Отметим, что -2108 стал основой для -2109, он проектировался при участии специалистов Porsche.