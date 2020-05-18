Российские военные доставили гуманитарную помощь в Заевфратье

В Сирии военные РФ доставили 170 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты в Заевфратье. Об этом журналистам рассказал начальник автоколонны подполковник Сергей Севрюков, отметив очень сильную жару, преследовавшую военнослужащих в пути.

Протяженность маршрута составила более 1,5 тысячи километров. Колонну охраняли подразделение военной полиции и армейская авиация. Разведку вели с помощью беспилотников, пишет РИА Новости. Отмечается, что на днях военнослужащие вернутся на авиабазу Хмеймим, чтобы вскоре отправиться с гуманитарным грузом в другие регионы Сирии.

Напомним, российский контейнеровоз "Спарта-2" на днях доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи - это 53 контейнера с крупами, консервами, чаем. Первая колонна из семи машин отправилась в поселок Хатла провинции Дейр-эз-Зор, кроме того военные впервые доставили груз в провинцию Хасеке.