Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.05.2020 15:50
Рубрика: Российский автопром

Секретную модель АвтоВАЗа случайно заметили на видео

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Тольяттинский автогигант готовит поклонникам российской марки Lada сюрприз. На опубликованном компанией видео, в котором рассказывается о проведении краш-тестов, обнаружена неизвестная модель.

Секретная Lada накрыта маскировочным чехлом и отличается от других автомобилей внушительными габаритами. По мнению "РГ", судя по формам и размерам, это должен быть семиместный минивэн под заводским именем Lada Van.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих Lada

Не исключено, что новинка может оказаться городским кроссовером по типу XCode, кроссовером повышенной проходимости Lada Niva New Generation или и вовсе кроссовером С-класса. Ведь по слухам, в дальней перспективе АвтоВАЗ намерен войти в новый для себя сегмент "С". Разрабатываются модели под условными названиями "C-Sedan" и "C-Cross".

Напомним, Lada в ближайшие годы планирует пополнить модельный ряд за счет "каблучка" Van. Модель построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Global Access (эволюция B0) с силовым каркасом Renault Dokker, но с оригинальным дизайном экстерьера в Х-стиле Lada и собственным интерьером. По предварительным сведениям, передок автомобиля почти полностью повторит Vesta.

Безумные "Зубилы": тюнинговые проекты ВАЗ-2108 и 2109
#Lada