Секретную модель АвтоВАЗа случайно заметили на видео

Тольяттинский автогигант готовит поклонникам российской марки Lada сюрприз. На опубликованном компанией видео, в котором рассказывается о проведении краш-тестов, обнаружена неизвестная модель.

Секретная Lada накрыта маскировочным чехлом и отличается от других автомобилей внушительными габаритами. По мнению "РГ", судя по формам и размерам, это должен быть семиместный минивэн под заводским именем Lada Van.

Не исключено, что новинка может оказаться городским кроссовером по типу XCode, кроссовером повышенной проходимости Lada Niva New Generation или и вовсе кроссовером С-класса. Ведь по слухам, в дальней перспективе АвтоВАЗ намерен войти в новый для себя сегмент "С". Разрабатываются модели под условными названиями "C-Sedan" и "C-Cross".

Напомним, Lada в ближайшие годы планирует пополнить модельный ряд за счет "каблучка" Van. Модель построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Global Access (эволюция B0) с силовым каркасом Renault Dokker, но с оригинальным дизайном экстерьера в Х-стиле Lada и собственным интерьером. По предварительным сведениям, передок автомобиля почти полностью повторит Vesta.