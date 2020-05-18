"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов"

Московский "Спартак" использовал опцию выкупа трансфера нападающего Александра Соболева у "Крыльев Советов".

Во время зимнего трансферного окна Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" на правах аренды. Стороны договорились о возможности выкупа трансфера, которой руководство московского клуба воспользовалось.

Всего Соболев провел за "Спартак" четыре матча в чемпионате РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами. За "Крылья Советов" он забил 10 голов.

"Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, - признался Соболев. - Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье", - цитирует Соболева сайт "Спартака".