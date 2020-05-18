Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва

Американский актер Джино Сильва, памятный зрителю финальной сценой "Лица со шрамом" Де Пальмы, где он сыграл Черепа, убийцу Тони Монтаны, умер 9 мая в Лос-Анджелесе от осложнений, вызванных старческой деменцией.

Об этом сообщил портал TMZ.

Сильва родился в 1948 году. Сниматься начал в середине семидесятых - "Завоевание Запада", "Рафферти", "Остров фантазий", "Детектив Майк Хаммер", "Команда "А", "Блюз Хилл-стрит", "Секретный агент Макгайвер", "Крутой Уокер", "Затерянный мир: Парк Юрского периода", "Малхолланд Драйв", "Звездный путь: Энтерпрайз".

R.I.P to actor Geno Silva.



He is best known for his role as Alejandro Sosa's silent hitman in Scarface. pic.twitter.com/wSOCrNFlSX — . (@Killbill_345) May 18, 2020

Ранее сообщалось, что очередной ремейк "Лица со шрамом" получил нового режиссера.