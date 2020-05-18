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Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва

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    18.05.2020, 12:44
Текст:   Олег Усков

Американский актер Джино Сильва, памятный зрителю финальной сценой "Лица со шрамом" Де Пальмы, где он сыграл Черепа, убийцу Тони Монтаны, умер 9 мая в Лос-Анджелесе от осложнений, вызванных старческой деменцией.

Об этом сообщил портал TMZ.

Сильва родился в 1948 году. Сниматься начал в середине семидесятых - "Завоевание Запада", "Рафферти", "Остров фантазий", "Детектив Майк Хаммер", "Команда "А", "Блюз Хилл-стрит", "Секретный агент Макгайвер", "Крутой Уокер", "Затерянный мир: Парк Юрского периода", "Малхолланд Драйв", "Звездный путь: Энтерпрайз".

Ранее сообщалось, что очередной ремейк "Лица со шрамом" получил нового режиссера.

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