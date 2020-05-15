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Режиссер "Суспирии" Лука Гуаданьино снимет ремейк "Лица со шрамом"

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    15.05.2020, 12:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Многострадальный ремейк "Лица со шрамом" студии Universal получил нового режиссёра.

Как сообщает Variety, им станет Лука Гуаданьино, снявший "Назови меня своим именем" (и заявленного сиквела), новой "Суспирии" и "Большого всплеска".

Ранее среди кандидатов на режиссёрское кресло довольно уверенно назывались Дэвид Эйр и Антуан Фукуа.

Сценарием занимались братья Коэн, ранее над скриптом работал автор "Голоса улиц" Джонатан Херман.

Это будет уже второй ремейк "Лица со шрамом" - культовый фильм Брайана Де Пальмы с Аль Пачино 1983 года сам является переделкой классической ленты Ховарда Хоукса 1932 года.

Отметим, что только что вышедшая картина с Томом Харди в главной роли, также в России получившая название "Лицо со шрамом", в оригинале называется Capone и с фильмами Хоукса и де Пальмы никак не связана (кроме того факта, что оригинальный фильм отчасти основан на биографии Капоне).

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