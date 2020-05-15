Режиссер "Суспирии" Лука Гуаданьино снимет ремейк "Лица со шрамом"

Многострадальный ремейк "Лица со шрамом" студии Universal получил нового режиссёра.

Как сообщает Variety, им станет Лука Гуаданьино, снявший "Назови меня своим именем" (и заявленного сиквела), новой "Суспирии" и "Большого всплеска".

Ранее среди кандидатов на режиссёрское кресло довольно уверенно назывались Дэвид Эйр и Антуан Фукуа.

Сценарием занимались братья Коэн, ранее над скриптом работал автор "Голоса улиц" Джонатан Херман.

Это будет уже второй ремейк "Лица со шрамом" - культовый фильм Брайана Де Пальмы с Аль Пачино 1983 года сам является переделкой классической ленты Ховарда Хоукса 1932 года.

Отметим, что только что вышедшая картина с Томом Харди в главной роли, также в России получившая название "Лицо со шрамом", в оригинале называется Capone и с фильмами Хоукса и де Пальмы никак не связана (кроме того факта, что оригинальный фильм отчасти основан на биографии Капоне).