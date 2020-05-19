Источник: У трех футболистов "Динамо" выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо". Об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. Если данные будут подтверждены, то количество заболевших футболистов в высшем дивизионе чемпионата России достигнет пяти человек.

"Накануне команда "Динамо" прошла тест на коронавирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат", - сообщил Арустамян.

Он отказался назвать имена заболевших. Так что остается дождаться официального сообщения клуба, который либо подтвердит эту информацию, либо опровергнет ее.

Ранее коронавирус был выявлен у перуанского нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана и защитника "Рубина" Константина Плиева.

Приостановленный в марте чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. "Динамо" после 22 туров занимает шестое место, набрав 30 очков.