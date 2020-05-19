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19 мая 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 18 мая 2020 года № 64-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В преамбуле после слов "от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"," дополнить словами "от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. В подпункте 10.4 пункта 10 после слов "парков культуры и отдыха (городских парков)" дополнить словом "пляжей".

3. В пункте 11:

3.1. В подпункте 11.2:

слова "при условии соблюдения" заменить словами "исходя из";

слова "сопутствующие непродовольственные товары первой необходимости" заменить словами "непродовольственные товары первой необходимости, садовых центров (питомников) *".

3.2. В подпункте 11.7 слово "сопутствующих" исключить.

4. Пункт 22 признать утратившим силу.

5. В пункте 29:

в подпункте 29.2 пункта 29 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ивановской области";

в подпункте 29.3 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "до снятия режима повышенной готовности".

6. Дополнить указ сноской следующего содержания:

"* Под садовыми центрами (питомниками) понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на выращивании рассады, посадочного материала и (или) реализации семян, рассады, посадочного материала и сопутствующих товаров для садоводства.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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