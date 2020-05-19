Lada рассказала о планах на беспилотники и электрокары

Андрей Лихачёв, директор программы Lada B/C в лекции, посвящённой основным направлениям развития автомобильных проектов АвтоВАЗа, рассказал в том числе о планах компании, касающихся беспилотных технологий и электрифицированных машин.

Лихачев подчеркнул, что в настоящее время нет эффективных с точки зрения бизнеса платформ и достаточного покупательского спроса на электрокары, добавив, что есть ряд препятствующих факторов, в числе которых разность климатических зон (привет, Норвегия!), несовершенство законодательства и отсутствие развитой инфраструктуры.

"Разрабатывать самостоятельно компоненты этих продуктов (электромобилей - прим. "РГ") в настоящее время мы считаем нецелесообразным. Заимствовать у нашего партнёра, альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, - наиболее эффективный и рациональный способ, потому что у них уже есть такие продукты, мы можем применять их на наших платформах. Другое дело, что пока спроса на данные модели не так много. Тем не менее, когда придёт время, у нас будет, что предложить в данном направлении", - рассказал директор проекта Lada B/C.

Также Андрей Лихачёв рассказал о подходе Lada в сфере беспилотных технологий. Компания планирует придерживаться подхода заимствования технологий и наработок, которые есть в распоряжении Альянса. В настоящее время внедрение комплексов автопилотирования не стоит в ряду приоритетных задач по уже известным причинам: отсутствие клиентского спроса, развитой инфраструктуры и законодательной базы.

Ранее "РГ" сообщала, что до 2026 года Lada планирует выпустить 10 новых моделей.