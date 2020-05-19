Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.05.2020 17:00
Рубрика: Российский автопром

Lada рассказала о планах на беспилотники и электрокары

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Андрей Лихачёв, директор программы Lada B/C в лекции, посвящённой основным направлениям развития автомобильных проектов АвтоВАЗа, рассказал в том числе о планах компании, касающихся беспилотных технологий и электрифицированных машин.

Лихачев подчеркнул, что в настоящее время нет эффективных с точки зрения бизнеса платформ и достаточного покупательского спроса на электрокары, добавив, что есть ряд препятствующих факторов, в числе которых разность климатических зон (привет, Норвегия!), несовершенство законодательства и отсутствие развитой инфраструктуры.

Фото: www.autohausbarth.de
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

"Разрабатывать самостоятельно компоненты этих продуктов (электромобилей - прим. "РГ") в настоящее время мы считаем нецелесообразным. Заимствовать у нашего партнёра, альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, - наиболее эффективный и рациональный способ, потому что у них уже есть такие продукты, мы можем применять их на наших платформах. Другое дело, что пока спроса на данные модели не так много. Тем не менее, когда придёт время, у нас будет, что предложить в данном направлении", - рассказал директор проекта Lada B/C.

Также Андрей Лихачёв рассказал о подходе Lada в сфере беспилотных технологий. Компания планирует придерживаться подхода заимствования технологий и наработок, которые есть в распоряжении Альянса. В настоящее время внедрение комплексов автопилотирования не стоит в ряду приоритетных задач по уже известным причинам: отсутствие клиентского спроса, развитой инфраструктуры и законодательной базы.

Ранее "РГ" сообщала, что до 2026 года Lada планирует выпустить 10 новых моделей.

Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей
#Lada