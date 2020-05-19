Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, во время пандемии коронавируса "идет достаточно большая нагрузка на иммунитет", поэтому на этот период решено приостановить прививочный календарь.

"Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична", - пояснил Олег Гриднев.

Ранее в Минздраве давали разъяснения, что плановая вакцинация детей может проводиться по решению региональных служб здравоохранения с учетом эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. При этом должно быть выполнено условие, что проведение прививок будет организовано с учетом всех требований противоэпидемической безопасности.

Гриднев также отметил, что продолжается работа над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции, и после того, как она будет зарегистрирована, будет решаться вопрос о ее включении в Национальный календарь прививок.