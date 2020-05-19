Nissan не собирается сдавать Европу без боя, но жертвы будут

Всё меньше дней остаётся до 28 мая, когда Nissan планирует представить свой антикризисный план. Однако, по мере приближения к официальному раскрытию тайн японского автопроизводителя, появляются подробности от инсайдеров.

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с планами компании, на долю европейского бизнеса приходится всего 1/10 от мирового объёма, и у Nissan "мало перспектив для роста в этом регионе". Но это обстоятельство не означает, что Nissan готов распрощаться с Европой.

Присутствие бренда обеспечат кроссоверы и внедорожники, которые будут предлагаться с полным спектром силовых установок, в том числе гибридных и чисто электрических. Среди номинантов на продолжение карьеры в Европе: Nissan Qashqai, Juke, X-Trail и электрический Ariya.

Некоторые источники сообщают, что Nissan сохранит так называемые имиджевые модели - спорткары Z-серии и GT-R, а также пикап Navara.

Дополнят модельный ряд Nissan бейдж-инжиниринговые коммерческие модели: фургоны и небольшие компакт-кары Renault получат шильдик японской компании.

Таким образом, модель бизнеса будет создаваться по принципу "лидер - последователь": лидерство Nissan в сегменте SUV и выступление в качестве последователя в сегментах городских и коммерческих автомобилей. Как видим, при условии достоверности данных инсайдеров, нельзя говорить, что Nissan покидает европейский рынок.

Возвращаясь к Navara: противоречиво выглядят данные о планах закрыть завод Nissan в Барселоне, на котором работают 3 тысячи сотрудников. Напомним, что пикап собирают именно на этом предприятии. Хотя нельзя исключать, что компания может перенести место сборки модели или же импортировать Navara из других регионов.

Не исключаем, что вся информация, поступающая относительно планов Nissan, может быть контролируемым "вбросом", необходимым для оценки реакции общественности и отдельных лиц - представителей компании.