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27.04.2020 18:18
Рубрика: Легковые авто

Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya

Текст: Константин Руссов
Фото: Аргентинское патентное ведомство. Фото: Аргентинское патентное ведомство.
Фото: Аргентинское патентное ведомство.

В аргентинском патентном ведомстве появились изображения Nissan Ariya. Одноимённый концепт дебютировал в октябре 2019 года на автосалоне в Токио, но автомобиль на картинках имеет ряд незначительных отличий от шоу-кара.

Так, у Nissan Ariya на патентных изображениях другая бамперная группа и смещённый к капоту порт для зарядки.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_
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Напомним, Ariya - кроссовер, созданный на платформе CMF-EV, которая также станет основой для серийного кроссовера Renault Morphoz. На премьере прототипа японцы не раскрыли технических подробностей. Известно лишь, что Ariya компактнее нынешнего поколения Nissan X-Trail - 4.6 метра в длину.

Токийский концепт был оснащён парой электромоторов (по одному на каждую ось), имел систему векторизации крутящего момента и комплекс ProPilot 2.0, позволяющий ехать и совершать манёвры без рук.

Ранее "РГ" сообщала, что Nissan запатентовал название Ariya в России.

Фото: Аргентинское патентное ведомство.
Фото: Аргентинское патентное ведомство.
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#Nissan