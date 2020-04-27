Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya

В аргентинском патентном ведомстве появились изображения Nissan Ariya. Одноимённый концепт дебютировал в октябре 2019 года на автосалоне в Токио, но автомобиль на картинках имеет ряд незначительных отличий от шоу-кара.

Так, у Nissan Ariya на патентных изображениях другая бамперная группа и смещённый к капоту порт для зарядки.

Напомним, Ariya - кроссовер, созданный на платформе CMF-EV, которая также станет основой для серийного кроссовера Renault Morphoz. На премьере прототипа японцы не раскрыли технических подробностей. Известно лишь, что Ariya компактнее нынешнего поколения Nissan X-Trail - 4.6 метра в длину.

Токийский концепт был оснащён парой электромоторов (по одному на каждую ось), имел систему векторизации крутящего момента и комплекс ProPilot 2.0, позволяющий ехать и совершать манёвры без рук.

Ранее "РГ" сообщала, что Nissan запатентовал название Ariya в России.

Фото: Аргентинское патентное ведомство.