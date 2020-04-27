Renault сделает концепт Morphoz серийным

В течение 1,5 лет Renault планирует представить новый электрический кроссовер, дизайн которого будет опираться на концепт-трансформер Morphoz, показанный в марте этого года.

По крайней мере, на это позволяют надеяться слова шеф-дизайнера марки Лоуренса Ван Ден Акера, которого цитирует издание Auto Express:

"Я очень надеюсь, что наша новинка будет похожа на Renault Morphoz. Этот концепт был своеобразным упражнением, ведь нам предстояло создать красивый автомобиль без характерных элементов, присущих машинам с двигателем внутреннего сгорания. Взять хотя бы ту же решётку радиатора. Думаю, у нас получился автомобиль, который и без решётки выглядит достаточно напористо, агрессивно и не испытывает проблем с охлаждением".

Также ван ден Акер отметил, что автомобиль получит большой спектр возможностей персонализации: "Когда вы носите костюм и туфли, вы похожи на сотни людей вокруг, но стоит вам сменить обувь на кроссовки, как вы тут же становитесь ярким явлением: одна маленькая деталь, коренным образом меняющая ваше ощущение себя и восприятие вас окружающими. Также происходит и с машиной - людям нравится аутентичность".

Серийный Morphoz будет кроссовером, так как "автомобили этого сегмента положительно воспринимаются во всём мире". И новинка предложит больше места, чем аналогичная модель с двигателем внутреннего сгорания: это возможно благодаря увеличению колёсной базы и пропорциональному уменьшению передней части, где у машин обычно расположен мотор.

В основе Renault Morphoz будет лежать платформа CMF-EV, на которой также создан Nissan Ariya.

Напомним, что в течение 18 месяцев Dacia, бюджетный суббренд Renault, начнёт продажи одного из самых доступных электромобилей - кроссовер Spring.