Указ губернатора Нижегородской области от 18 мая 2020 года № 85 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Нижегородской области"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5 после слов "района (городского" дополнить словом ", муниципального".

1.2. Абзац пятый пункта 6.10 после слов "в возрасте до 14 лет" дополнить словами "(детей-инвалидов в возрасте до 18 лет)".

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области осуществляют свою деятельность только по предварительной записи.".

1.4. Пункт 12.3 после слов "района (городского" дополнить словом ", муниципального", после слов "районов (городских" дополнить словом ", муниципальных", после слов районах (городских" дополнить словом ", муниципальных".

1.5. Пункт 15.2 изложить в следующей редакции:

"15.2. Обязательное проведение лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) категорий лиц, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19".".

1.6. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

"19. Ограничить работу общественного транспорта на муниципальных и на межмуниципальных маршрутах между населенными пунктами, на которых Правительством Нижегородской области введены ограничительные мероприятия (карантин), и иными населенными пунктами Нижегородской области по решению уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области.".

1.7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при выявлении факта невыполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить незамедлительное уведомление должностных лиц органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях принятия мер по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества к административной ответственности.".

1.8. Пункт 28.4 признать утратившим силу.

1.9. Дополнить новыми пунктами 32-34 следующего содержания:

"32. Снятие ограничений, предусмотренных пунктами 3 и 6 настоящего Указа, будет осуществляться постепенно в несколько этапов, которые определяются решением Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области о переходе на соответствующий этап.

Решение о переходе на соответствующий этап принимается при достижении и стабилизации значений показателей, установленных в качестве критериев для такого перехода с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. "3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации MP 3.1.0178-20. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" (далее - Методические рекомендации МР 3.1.0178-20), в том числе при стабилизации значения коэффициента Rt (коэффициент распространения инфекции) на уровне, установленном для перехода на следующий этап.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, в которых в соответствии с решениями Правительства Нижегородской области введены и действуют ограничительные мероприятия (карантин).

33. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить ежедневную публикацию значений основных показателей, установленных в Методических рекомендациях МР 3.1.0178-20, на официальном сайте министерства.

34. Определить следующее содержание этапов снятия ограничений, установленных в соответствии с пунктом 32 настоящего Указа:

34.1. На первом этапе:

а) открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях;

б) увеличивается радиус и продолжительность прогулки (подпункт "д" пункта 6.6 настоящего Указа) до 1000 метров от места проживания (пребывания) и 120 минут в сутки соответственно;

в) становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 м;

г) может быть возобновлена работа дошкольных образовательных организаций в обычном режиме по решению глав администраций муниципальных районов (городских и муниципальных округов) по предложению оперативных штабов соответствующих муниципальных образований.

34.2. На втором этапе:

а) открываются объекты розничной торговли площадью зала до 800 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях; разрешается уличная

торговля;

б) снимаются ограничения радиуса прогулки, разрешается посещение парков и скверов, но остается под запретом посещение детских площадок и иных объектов, а также соприкосновение с контактными поверхностями;

в) возобновляют функционирование спортивные сооружения и спортивные объекты для профессионального спорта только для организации тренировочного процесса спортсменов высокого класса (без массового посещения);

г) возобновляют работу салоны красоты, парикмахерские;

д) возобновляется деятельность музеев с учетом ограничения количества посетителей из расчета 1 человек на 10 кв.м с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки);

е) возобновляется деятельность зоопарков с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки); а в закрытых помещениях зоопарка с ограничением количества посетителей из расчета 1 человек на 10 кв.м.

34.3. На третьем этапе:

а) возобновляют работу прочие организации сферы услуг;

б) организации розничной торговли работают без ограничения по площади и числу одновременно обслуживаемых посетителей, разрешается примерка одежды и обуви;

в) возобновляют работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии более 1,5 метров);

г) отменяются ограничения для гостиниц и санаторно-курортных организаций, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Указа;

д) возобновляют работу спортивные сооружения и спортивные объекты для посещения, за исключением проведения спортивных и иных массовых мероприятий;

е) отменяется необходимость оформления заявок (в том числе QR-кодов) и Подтверждений в порядке, установленном пунктами 6.7 и 8.2 настоящего Указа, при этом сохраняется режим самоизоляции и требования, установленные для перемещения лиц из мест проживания (пребывания) в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Указа.

34.4 В пилотном режиме могут возобновить свою деятельность салоны красоты (в том числе парикмахерские), торговые организации (не соответствующие критериям, установленным подпунктом "а" пункта 34.1 и подпунктом "а" пункта 34.2 настоящего Указа), начиная с первого этапа, при условии:

соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

оснащения зон приема (обслуживания) посетителей (торговых площадей) и входных групп системой видеонаблюдения в соответствии с Техническими требованиями к системе видеонаблюдения, которой подлежат оснащению зоны приема посетителей (торговых площадей) и входные группы организаций, возобновляющих деятельность при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденных министерством информационных технологий и связи Нижегородской области;

оказания услуг салонами красоты (в том числе парикмахерскими) только при условии обязательного уведомления и с согласия посетителей на оказание им соответствующих услуг в условиях видеонаблюдения;

закрытия организациями торговли примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях вплоть до перехода на третий этап.

34.5. Организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), которые могут возобновить свою деятельность, начиная с первого этапа, должны получить Подтверждения в порядке, установленном настоящим Указом, а также обязаны соблюдать иные требования, установленные пунктом 8 настоящего Указа.

Подтверждения, выданные организациям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), которые возобновляют деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 настоящего Указа, могут быть аннулированы при неоднократной фиксации нарушений требований настоящего Указа системой видеоаналитики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.".

1.10. Пункты 32 - 33 считать пунктами 35-36.

1.11. Перечень государственных услуг, оказываемых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях режима повышенной готовности, утвержденный Указом, признать утратившим силу.

1.12. Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции, утвержденное Указом, после слов "(адрес регистрации)" дополнить словами ", номер мобильного телефона: _____ ".

2. Пункт 4 Указа Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2020 г. № 80 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27" изложить в следующей редакции:

"4. Осуществлять субсидирование затрат салонов красоты (парикмахерских) на установку камер видеонаблюдения:

в случае, если заявление о согласии работать в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" подано в срок не позднее 27 мая 2020 г., в размере 100% от суммы понесенных затрат, но не более 8000 рублей на одну камеру;

в иных случаях в размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 4000 рублей на одну камеру.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1.3, который вступает в силу с 21 мая 2020 г, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







