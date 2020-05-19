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19.05.2020 04:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ХК "Адмирал" передал больницам Приморья тесты для диагностики COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

Игроки хоккейного клуба "Адмирал" передали больницам Приморья новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса, сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что было закуплено 3750 экспресс-тестов на пять миллионов рублей.

Тест-системы южнокорейского производства позволяют с высокой точностью вычислить в организме вирус всего за 10 минут.

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"Сейчас любая помощь медицине, врачам, медсестрам, младшим медицинским работникам очень важна и ценна. Это поддержка тех, кто борется непосредственно с этим недугом, и тех, кто оказывает помощь пациентам. Мы понимаем, что мы не одни, что все общество с нами", - прокомментировал Евгений Шестопалов, главный врач Владивостокской клинической больницы №1, которая среди прочих получила тесты в подарок.

Всего диагностические экспресс-системы отправили в 18 больниц края во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница №1, уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1400. 14 человек умерло. Из-за сложной эпидемиологической обстановки правительство Приморья продлило действие ограничительных мер до 1 июня - с 31 марта в крае действует режим полной самоизоляции.

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