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19.05.2020 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К поискам пропавшего в Кировской области мальчика привлекли авиацию

Текст: Андрей Андреев (Киров)

На поиски пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика привлечена авиация, параплан, коптеры, квадроциклы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

На Колыме начали поиск унесенного рекой ребенка с помощью вертолета

Сейчас мальчика ищут около 170 человек - сотрудники полиции, МЧС, следственного комитета, местное население, волонтеры "Лизы Алерт". Площадь поиска расширена до шести квадратных километров. Местами лес заболочен, что затрудняет использование служебно-розыскных собак. Водолазы проверяют местные реки.

Напомним, мальчик пропал вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района. После того, как до утра 18 мая родители его не нашли, они обратились в полицию. По факту пропажи мальчика СК по Кировской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Приметы ребенка: на вид четыре-пять лет, рост 120-130 сантиметров, волосы светлые короткие, глаза карие. Был одет в ветровку светлого цвета с синими полосками, колготки синего цвета, светлую майку, черные резиновые сапожки.

Тех, кому что-либо известно о пропавшем мальчике или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-327, 485-100 или 102.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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