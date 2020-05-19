В Уфе уволилась главврач больницы, где произошла вспышка COVID-19

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова уволилась с должности по собственному желанию 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ.

- Она переходит в поликлинику № 38 на должность главного врача. Руководить РКБ имени Куватова будет Шамиль Булатов, ранее занимавший пост главврача клиники Башгосмедуниверситета, - уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.

Напомним, РКБ имени Куватова стала первым крупным очагов распространения коронавирусной инфекции в Башкирии. 1200 пациентов и врачей больницы провели две недели в карантине после того, как у умершей пациентки подтвердился COVID-19, а несколько врачей и пациентов госпитализировали с подозрением с коронавирус.

Региональный следком начал проверку действий руководства больницы по статье "Халатность" из-за возможного непринятия своевременных мер. Также проверку проводит региональная прокуратура.

Между тем по официальным данным минздрава Башкирии, из 17 умерших от коронавируса в Башкирии - девять человек были из РКБ имени Куватова. Все они - жители Башкирии в возрасте старше 50 и имели тяжелые или хронические заболевания.